Capturan en Puebla a tres presuntos homicidas de un hombre en Balleza

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, capturaron el pasado fin de semana en el estado de Puebla a tres implicados en el homicidio de una persona, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en el municipio de Balleza en octubre de 2019.

La intervención se derivó de un operativo, que se prolongó por varios días y que culminó de manera exitosa tras la ejecución de cuatro cateos simultáneos en la comunidad de Huatlatlauca, Puebla, en los que se logró la detención de José Telésforo C. B., Epitacio O. C. y Martiniano C. V.

Los hechos que se les atribuyen ocurrieron en el poblado de El Vergel, el pasado 12 de octubre de 2019, cuando a bordo de dos vehículos, interceptaron a la víctima de nombre Catarino Sacamitzin Cuautle, a quien le dispararon en diversas ocasiones y posteriormente, depositaron el cuerpo en la orilla de la carretera.

Tras las labores ininterrumpidas a cargo de un grupo multidisciplinario de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, se logró esclarecer el crimen y ubicar a los probables responsables.

Es por ello que, personal de la Agencia Estatal de Investigación se trasladó hasta el estado de Puebla, en donde con la valiosa colaboración de la Subsecretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la citada entidad, se les cumplimentaron los mandatos judiciales.

Los acusados fueron trasladados a la ciudad de Parral, en donde un Agente del Ministerio Público les formuló imputación ante un Juez de Control, autoridad que resolvió imponerles la medida cautelar de prisión preventiva; en tanto la audiencia de vinculación a proceso se efectuará el próximo jueves.