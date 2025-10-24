Capturan en Juárez a pareja buscada en Durango por presunto secuestro

• Este mismo día son entregados a la Fiscalía de aquella entidad

La Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE), capturó a una pareja de presuntos secuestradores que eran reclamados por las autoridades del estado de Durango.

Fueron detenidos mediante orden de aprehensión, en colaboración de la Fiscalía General del Estado de Durango, al ser ubicados en las calles Cartagena y Manuel Soto, a la altura del numeral # 7152 de la colonia Constitución, de Ciudad Juárez.

La mujer fue identificada como Flor Yesenia E. A., de 27 años de edad, mientras que el varón, con el nombre de Josué Aarón M. S., alias “El Guacho”, de 34 años de edad.

Los investigadores de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro de la FEOE, cumplimentaron la orden de aprehensión bajo la causa penal 293/2025, librada por el Juez Primero de Control y Enjuiciamiento del Segundo, Tercer y Décimo Segundo Distrito Judicial del estado de Durango, el día 21 de agosto del 2025.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía en Operaciones Estratégicas, reitera su compromiso de llevar ante la justicia a quienes cometan delitos de alto impacto, por medio de la colaboración interinstitucional con otras entidades federativas.

Este mismo día se realizó el traslado para entregarlos a la Fiscalía Estatal de Durango, quienes solicitaron el apoyo.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).