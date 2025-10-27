Capturan en Juárez a dos presuntos involucrados en casos de secuestro

• Alexis V. R., y Jazmín Paola G. V., fueron detenidos en flagrancia y un juez de control les dictó prisión preventiva

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, a través de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, capturaron a un hombre y una mujer como presuntos responsables de cometer ese delito en Ciudad Juárez.

El Ministerio Publico de dicha Unidad, formuló imputación en contra de quienes fueron identificados como Alexis V. R., de 25 años de edad, así como Jazmín Paola G. V., de 25 años de edad.

El Juez de Control consideró legal la detención y les dictó auto de formal prisión como medida cautelar, por el delito de secuestro agravado.

Ambos fueron detenidos durante una intervención de inteligencia en las calles Norzagaray, cruce con Ceballos, en la colonia Franja del Río, de Ciudad Juárez.

En las acciones, les aseguraron un teléfono celular Iphone 11, color negro, así como un teléfono celular Iphone color azul, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).