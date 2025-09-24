Capturan a sujeto que tenía a 17 personas privadas de la libertad en Juárez

• Las víctimas son originarias de Ecuador, Honduras, México, El Salvador y Brasil, entre ellos, dos menores de edad

• Le aseguraron cinco armas de fuego, cartuchos y ropa táctica

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos y a la Unidad de Investigación de Adolescentes Infractores de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a un sujeto que tenía privadas de la libertad a 17 personas que se encontraban en situación de movilidad en Ciudad Juárez.

La detención en flagrancia de Luis Ángel C. B., de 22 años de edad, por los delitos de tráfico de personas y acopio, se registró la tarde de ayer martes, en la calle Sendero de los Yuncos y Monte Blanco, del fraccionamiento Senderos de San Isidro.

Durante la intervención policial, se le aseguró lo siguiente:

– Un arma de fuego tipo pistola, color negro, abastecida con un cargador con 15 cartuchos útiles.

– Un arma de fuego tipo pistola, color negro con gris, abastecida con un cargador con 10 cartuchos útiles.

– Un arma de fuego tipo pistola, color negro con gris, abastecida con un cargador con 12 cartuchos útiles.

– Un arma de fuego tipo pistola, color negro, abastecida con un cargador con 08 cartuchos útiles.

– Un arma de fuego tipo pistola, color gris, abastecida con un cargador con 18 cartuchos útiles.

– Una bolsa de plástico transparente que contiene 23 cartuchos útiles.

– Una bolsa de plástico transparente que contiene 15 cartuchos útiles.

– Una bolsa de plástico transparente que contiene 64 cartuchos útiles.

– Una mochila verde con beige.

– Una Mochila en color negro que en su interior tiene: 03 pantalones negros, 01 pantalón camuflajeado, 06 fornituras con aditamentos, 02 porta fusil, 02 pares de guantes, 02 camisolas negras manga larga, 03 pares de botas negras.

Durante el despliegue policial, se logró rescatar a 17 personas originarias de Ecuador, Honduras, México, El Salvador y Brasil, entre ellos dos menores de edad de 17 y 5 años, mismos que quedaron bajo el resguardo del Instituto Nacional de Migración (INAMI).

En tanto, Luis Ángel C. B., quedó a disposición del Agente del Ministerio Público Federal, autoridad que se encargará de proceder con las investigaciones pertinentes por estos hechos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).