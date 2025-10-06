Capturan a presunto violador en Guachochi

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a Calixto H. B., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de violación con penalidad agravada.

Con la denuncia interpuesta en su contra y los datos de investigación presentados por el Ministerio Público, se consiguió el mandato judicial girado por un Juez de Control del Distrito Judicial Andrés del Río, con el que se detuvo al probable responsable, este lunes 06 de octubre, en la comunidad de Cocherare de Norogachi, en el municipio de Guachochi.

El detenido de 34 años de edad, quedó a disposición del órgano jurisdiccional que lo requirió para ser llevado a la audiencia inicial en donde esta representación social formulará imputación en su contra por hechos ocurridos el 14 de octubre de 2024 en el citado lugar.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Calixto H.B., llegó en estado de ebriedad al domicilio de la víctima, quien es menor de edad, y abusó sexualmente de ella, provocando que quedara embarazada.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).