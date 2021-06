Captura FGE a implicado en homicidios de 13 personas en Creel

• Se ocultaba en Sonora

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de distrito zona occidente, capturaron a Antonio C. C., alias “El Malandro”, presunto participante en la agresión armada que causó la muerte de 13 personas en el poblado de Creel.

A través de las investigaciones ininterrumpidas de este caso que se registró el 16 de agosto del año 2008, se logró ubicar a dicho sujeto en el Estado de Sonora donde se solicitó la colaboración de las autoridades para cumplimentarle una orden de aprehensión por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa

De acuerdo a las indagatorias, Antonio C. C., de 44 años de edad, fue parte del grupo criminal denominado “La Línea” quienes dispararon con armas de fuego en contra de un grupo de personas en el exterior de un salón social, causando la muerte de 13 personas y una más lesionada.