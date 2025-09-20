Captura AEI Noroeste a implicado en secuestro en NCG

Como resultado de diversas carpetas de investigación y en cumplimiento a un mandato judicial, la tarde de ayer viernes fue detenido Abisai R. B., por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado cometido en Nuevo Casas Grandes.

La orden de aprehensión, otorgada por el Juez de Garantía del Distrito Judicial Galeana, fue cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, en calles Naciones Unidas y Minerva de la colonia Centro en el mencionado municipio.

En las próximas horas será presentado ante la autoridad que lo requiere, para formularle imputación por los hechos que se indican en la causa penal 468/2025.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso para llevar ante la justicia a quien atente contra el orden público, el patrimonio e integridad de los chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).