Captura AEI a segundo implicado en caso secuestro exprés, amenazas y robo en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) destacamentados en el municipio de Parral, detuvieron a Sergio Efraín F. M., quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de secuestro exprés, amenazas y robo.

La indagatoria ministerial coordinada por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, permitió individualizar la posible participación del detenido, en hechos registrados el 27 de septiembre del presente año.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, ese día, Sergio Efraín F.M., en compañía de Jesús Guadalupe C.F., quien ya se encuentra vinculado a proceso, interceptaron a las víctimas en una estación de servicio ubicada en el sector conocido como Las Quintas en la ciudad de Parral, en donde las sometieron y obligaron a subir a un vehículo en el que las trajeron por diversos sectores de la ciudad.

Asimismo, mientras recorrían la ciudad, interrogaron a las víctimas sobre sus datos personales, los despojaron de sus teléfonos celulares y del dinero en efectivo que portaban, y, posteriormente, los liberaron en diferentes lugares, ordenándoles que se comunicaran con diversa persona cuyo contacto les entregaron en un pedazo de papel, o de lo contario los amenazaron con matarlos.

La detención de Sergio Efraín F.M., se llevó a cabo en la carretera Parral- Jiménez, y de manera inmediata quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde esta representación social le formulará imputación.

Con dichas acciones, esta Fiscalía y sus elementos policiacos, reiteran su compromiso para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).