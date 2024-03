Captura AEI a presunto responsable del homicidio de cuatro personas en Balleza

En seguimiento a los trabajos de investigación para el esclarecimiento de dos casos de homicidio registrados en el municipio de Balleza, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de Mauricio C. C., por su probable responsabilidad en dichos crímenes.

La primera causa penal que se le imputa, corresponde a hechos ocurridos el 09 de septiembre de 2023, en la comunidad de la Yerbabuena, en donde el presunto, en compañía de otros sujetos armados privaron de la vida a las víctimas de nombre Gloria C. C. y Sally A. C.

Cabe señalar que, por este mismo caso, ya ha sido imputado y vinculado a proceso, Ramón M. C.

Asimismo, era buscado por el homicidio de Isidro C. B. y Leobardo C. C., ocurrido el día 26 de septiembre de ese mismo año, en la comunidad de Satevó, en donde el hoy detenido y otros hombres, los lesionaron con armas blancas, causándoles la muerte.

Tras su detención durante la madrugada de este jueves 14 de marzo, el imputado fue puesto a disposición de los Jueces de Control que lo requerían para llevarlo a las audiencias en las que el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur le formulará las imputaciones correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).