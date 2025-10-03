Captura AEI a presunto responsable de feminicidio cometido en Delicias

En seguimiento a una indagatoria permanente a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, capturaron a César Genaro O. C., por el delito de feminicidio cometido en perjuicio de Rosa Isela F. C.

La detención mediante orden de aprehensión, se llevó a cabo hoy 3 de octubre por agentes investigadores en un domicilio de la calle Séptima en la ciudad de Delicias.

En próximas horas será llevado ante el Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Abraham González, para realizar la audiencia inicial bajo la causa penal 723/2025 por hechos ocurridos en el Fraccionamiento Monte Albán el día 01 de octubre del 2025.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).