Caos vial sobre vialidad Sacramento tras choque volcadura

Un fuerte choque se registró en el cruce de Sacramento y Monte Albán entre un Jetta color arena, conducido por una mujer de unos 50 años, y un Nissan Altima blanco, manejado por un hombre de 35 años de edad.

El percance dejó el Altima volcado en el camellón. El impacto ocurrió cuando el Jetta embistió al Altima, que circulaba norte-sur.



El conductor del Altima, resultó lesionado y fue atendido por Cruz Roja y trasladado al Hospital Morelos para recibir atención médica.



La mujer del Jetta no reportó lesiones graves, según los primeros informes.

Policía Vial cerró un carril de Sacramento, provocando una congestión que se extiende desde el Polideportivo.



