Caen 9 agentes de la CES por abusos y presuntos nexos con el narcotráfico

La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de nueve agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), luego de una denuncia que los señalaba como agresores y ladrones de un ciudadano, además de que también serán investigados por presuntos nexos con el crimen organizado.

Los policías fueron identificados como Cristóbal Issac A. V., Ricardo G. C., José S. L., Luis Alfredo A. C., Manuel G. C., Julián G. A., Antonio R. G. y José Luis C. C.

Según trascendió, existen varias denuncias en contra de los elementos, desde abusos, robo, amenazas y allanamiento de morada, cometidos principalmente en el sector poniente de Ciudad Juárez.

Durante el arresto fueron desplegados decenas de agentes, luego de que los detenidos opusieran resistencia.

Mientras que un agente más fue capturado en la ciudad de Chihuahua, también vinculado a los detenidos en Ciudad Juárez, los cuales forman parte del Grupo de Operaciones Especiales.