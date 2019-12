Buscan que EU nombre “Transnational Criminal Organization” a cárteles

Adrián LeBarón, quien perdió a su hija y cuatro nietos, en la matanza de Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre pasado, acusó a la Fiscalía General de la República de no establecer una buena comunicación con la comunidad, luego de estos hechos violentos, informó Excélsior.

“Aquí hay un rompimiento y sí sé porque Julián me habló ayer y a él sí se le acercaron los de la Fiscalía, pero me dijo; tu anda en Washington. Ya que llegues nos sentamos a platicar qué me dijeron los de la Fiscalía”, lo que calificó de “increíble”.

Al hablar de la reunión de este jueves en Washington D.C., de integrantes de su familia con legisladores estadounidenses, Adrián LeBarón afirmó que tanto en México como en Estados Unidos, “la gente está muy preocupada” por la inseguridad que se vive en nuestro país.

“Sinceramente aquí (en Estados Unidos) la gente muy preocupada igual que mucha de la población de México”, consideró luego de la reunión de integrantes de su familia con senadores estadunidenses, para pedir apoyo en la investigación por la masacre de Bavispe, Sonora…

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, señaló que su presencia ayer en Washington puso nuevamente en la mesa de discusión el tema de inseguridad que vive la comunidad.

Aseguró que “ellos, como legisladores, sí toman muy enserio su papel y quieren que se le ponga el nombre que se le debe poner y sí nos dijeron que con nuestra presencia el asunto de promover la verdadera designación del problema que vivimos lo pone otra vez en el asiento de enfrente”.

Respecto a su insistencia para que el gobierno estadounidense designe a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, señaló que “es un asunto muy interno, muy propio (por parte de) Estados Unidos”.

Sin embargo, enfatizó que algunos legisladores tanto de la Cámara de Senadores como de la de Diputados, buscan “que se le cambie el nombrecito un poco”, tema que afirmó “ya está en la mesa”.

“Que se le cambie a Transnational Criminal Organization, y también se le va a quitar la palabra terrorismo”, decisión que a los legisladores consideraron “un juego político”, precisó, al asegurar que los legisladores estadounidenses afirmaron que el tema se está analizando “con cuidado”.