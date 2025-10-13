Brinca camellón y choca contra dos vehículos en Periférico De la Juventud

Un accidente vial se registró esta tarde en el Periférico De la Juventud, dejando una persona atrapada y dos más con lesiones leves.

El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Captiva, al circular de sur a norte, perdió el control del volante y saltó el camellón, impactando contra otros dos vehículos.

El conductor del Captiva quedó atrapado por lo que requirió del apoyo de la Policía Vial y paramédicos de la Cruz Roja.

Asimismo, los conductores de un Tiida y un Spark resignaron con lesiones leves, siendo atendidos por la Cruz Roja.

El accidente provocó caos vial en la zona, Policía Vial tomó nota del reporte correspondiente.