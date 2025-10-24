Balean domicilio en la colonia Secretaría de la Marina; una persona lesionada

La noche de este viernes se registró un ataque armado en la colonia Secretaría de la Marina, en el puerto de Alvarado, que dejó como saldo una persona lesionada.

De acuerdo con el reporte, vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio del sector. Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Célula Mixta, quienes se entrevistaron con los afectados.

Las víctimas señalaron que sujetos desconocidos dispararon en al menos tres ocasiones contra la puerta de su vivienda, aparentemente con un arma calibre .22. Tras el ataque, uno de los habitantes resultó lesionado.

Testigos indicaron que al asomarse por la ventana observaron únicamente un vehículo de color negro alejándose del sitio.

Agentes de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes y del levantamiento de los casquillos percutidos. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.