Balacera en colonia La Hacienda deja vehículo con impactos de arma de fuego

La tarde de este viernes se registró una balacera en la colonia La Hacienda, la cual inició sobre la calle Catedral de Pachuca y se extendió hasta las inmediaciones de la calle Catedral de Chihuahua.

En el lugar, donde concluye dicha vialidad y colinda un arroyo con varias brechas, fue localizada una camioneta Caravan de color azul que presentaba múltiples impactos de arma de fuego en la parte trasera y lateral derecho.

Hasta el momento se desconoce el motivo del enfrentamiento armado. Elementos de la Fiscalía General del Estado, peritos en criminalística y agentes de la Guardia Nacional arribaron al sitio para asegurar el área y levantar los primeros indicios.

Las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni detenidas en relación con este hecho violento.