Ayudará Comisión Nacional de Búsqueda en caso del Crematorio Plenitud, identificados 120 de 386 cuerpos

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno señaló que la investigación en torno al Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez se llevará en coadyuvancia con la Comisión Nacional de Búsqueda.

Ello luego de que un grupo de personas viajaron a Ciudad de México para solicitar que la Federación se encargara de las investigaciones correspondientes por lo que, en un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), se acordó trabajar en conjunto con la Fiscalía de Chihuahua.

Por su parte, Ricardo Sánchez, titular de Servicios Periciales destacó que ya se cuenta con 120 personas identificadas de 386 cuerpos asegurados en el Crematorio, con 266 pendientes de identificar.

Asimismo, de los 120 cuerpos identificados, 110 ya fueron entregados a sus familiares y el resto están a la espera de que las familias puedan acercarse a reclamarlos.

La identificación de cuerpos se ha hecho en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) a través ee la identificación dactilar.