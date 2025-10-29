Atropellan a una mujer en cruce de la Juan Escutia

Una joven mujer de aproximadamente 25 años de edad fue impactada por un vehículo Chevrolet Aveo cuando cruzaba un paso peatonal ubicado en el cruce de la avenida Juan Escutia y bulevar el Saucito.

El vehículo circulaba en sentido de oeste a este; momento en el que golpeó la mujer que cruzaba el peatonal en sentido de Sura Norte.

Al lugar arribaron elementos de la policía Vial. El oficial vial, solicitó llegaron el apoyo de una ambulancia, llegando paramédicos de Cruz Roja para luego trasladarla a un hospital para su atención médica.

octubre 29, 2025 9:39 am

