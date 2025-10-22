Atraso en subcentros Centinela de NCG y Gpe. y Calvo, alcaldías no ceden predios

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez indicó que tanto en Guadalupe y Calvo como en Nuevo Casas Grandes ha habido un atraso en la construcción de los subcentros Centinela debido a que las alcaldías no han celebrado la firma de un convenio para la entrega de un predio en comodato.

Explicó que lamentablemente dichos subcentros no se podrán concretar antes de que concluya el 2025, sin embargo, aclaró que ello no impide la operatividad de la Plataforma Centinela pues la tecnología está instalada y en funcionamiento.

Gilberto Loya agregó que en lo que respecta al subcentro de Guadalupe y Calvo, ya se analiza la posibilidad de trasladar el proyecto a Balleza, en donde se buscan las mejores ubicaciones para luego solicitar un convenio con la presidencia municipal.