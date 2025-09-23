Atiende Operativo Conjunto reporte de disparos y sujetos armados en Sisoguichi

•​Tras un recorrido no se localizaron personas lesionadas o fallecidas; aseguraron casquillos percutidos y un vehículo con reporte de robo abandonado

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con personal de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, atendieron un reporte generado en torno a sujetos armados que realizaron disparos en caminos del poblado de Sisoguichi, municipio de Bocoyna.

Los agentes policiales acudieron al lugar para atender la seguridad de los habitantes y realizar las indagatorias correspondientes, así como en busca de indicios sobre los hechos reportados.

Por medio de entrevistas a los habitantes se tuvieron versiones en las que señalaban que hubo disparos, no obstante, no se localizaron personas lesionadas o fallecidas.

Durante el recorrido de prevención y vigilancia por la zona, se localizaron diversos casquillos de arma de fuego calibres .223 y 7.62 x 39 milímetros, en un camino que comunica a la comunidad de San Antonio, evidencia balística que fue embalada y asegurada para su análisis por personal de Servicios Periciales.

Mientras que, en una brecha que conduce de esa misma localidad al poblado de Sisoguichi, encontraron un vehículo abandonado de la marca Ford, línea Ranger, modelo 1994, color blanco, que contaba con reporte de robo interpuesto 04 de noviembre del año 2024, en el municipio de Cuauhtémoc.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente refrenda su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y prevención de delitos en coordinación con otras corporaciones instituciones de Gobierno.