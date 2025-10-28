Ataque armado en Ciudad Juárez deja 4 muertos y un herido

Un ataque armado en una vivienda de la colonia Héroes de la Revolución, en Ciudad Juárez, dejó como saldo cuatro personas sin vida y una más lesionada.

El multihomicidio sucedió en una vivienda que se ubica en la calle Juan Cobos y Guadalupe Castillas.

Según el reporte, sujetos armados irrumpieron en el domicilio y dispararon en múltiples ocasiones en contra de cinco hombres, de los cuales cuatro murieron y uno más resultó herido.

Policías municipales y estatales arribaron al lugar de los hechos, mientras que elementos de la Fiscalía Zona Norte iniciaron con las investigaciones.

octubre 28, 2025 7:02 pm

