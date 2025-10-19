Atacan a balazos a joven de 17 años en Riberas del Sacramento

Un joven de 17 años de edad fue herido de bala en el tórax por sujetos armados que llegaron a bordo de un vehículo al exterior de su domicilio

Fue en las calles Río Sabana y Río Colorado en la Colonia Riberas de Sacramento donde localizaron al hombre hherido, sin embargo, se encontraron casquillos en la calle Río Nilo que se localiza de atrás.

Los primeros en llegar fueron elementos de la Policía Municipal quienes solicitaron el apoyo de una ambulancia llegando paramédicos de Cruz Roja quienes están atendiendo al lesionado para posteriormente trasladarlo a un hospital.

En el lugar se acordonó la zona por las autoridades para que agentes ministeriales y peritos de la fiscalía recaben la evidencia en torno a este ataque armado.