Asesinan a sujeto en taller de colonia Insurgentes, niño de 13 años reportó el hallazgo

Desgarradora escena fue la se vivió la tarde de este lunes al interior de un taller de enderezado y pintura ubicado sobre las calles Mártires de Chapultepec y arroyo El Mimbre, en la colonia Insurgentes.

Al número de emergencia se reportó el hallazgo de un hombre de aproximadamente 45 años de edad el cual estaba atado de manos y pies, con golpes presuntamente provocados por un martillo.

Fue localizado por su hijo de 13 años, quien pidió el auxilio; al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal quieres aseguraron la escena en espera de la autoridad correspondiente para que se haga cargo.

Cabe mencionar que la DSPM brindó atención al menor afectado ante tal escena. Fiscalía se encargó de retirar el cuerpo para realizar la necropsia de ley.