Aseguran vehículo blindado y ametralladora en Moris

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dio a conocer que el pasado martes se logró el aseguramiento de un vehículo con blindaje artesanal, así como diversas armas de fuego en el municipio de Moris.

Durante recorridos de prevención u persuasión del delito, elemento de la base de operaciones Pilar de Moris localizó un vehículo Ford F-450, modelo 2019 el cual contaba con reporte de robo y se le había colocado un blindaje artesanal.

Asimismo, se aseguró una ametralladora calibre 50 y dos cajas abastecedoras con 200 cartuchos, eslabonados en 2 cintas.

