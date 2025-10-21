Aseguran plantíos de marihuana y campamentos al norte del municipio de Chihuahua

En un operativo coordinado entre la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional a de la SEDENA y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, localizaron siete sembradíos de marihuana y tres campamentos, al norte del municipio de Chihuahua.

La intervención inició ayer lunes en el lugar conocido como Rancho Georgina, que se encuentra ubicado hacia el norte de esta capital, a la altura de Nuevo Delicias, con rumbo hacia el municipio de Namiquipa.

Este día continuarán las acciones para la destrucción de la droga y los implementos localizados en el lugar, que eran utilizados como “tendederos” para el procesamiento de secado de las plantas.

Intervinieron elementos del Ejército, Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigación, quienes ubicaron 07 sembradíos de mariguana, 05 tendederos y 03 campamentos.

En uno de los campamentos había 05 tendederos de 10 por 4 metros y de 30 a 40 matas de mariguana de aproximadamente 1.75 metros secándose.

El operativo tuvo lugar en seguimiento a denuncias por la presencia de plantíos de enervantes en el municipio de Chihuahua.