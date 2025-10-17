Aseguran otros 15 vehículos en Moris, 11 de ellos con reporte de robo

El Operativo Conjunto en el que participan elementos de la Agencia Estatal de Investigación y distintas corporaciones policiales, aseguró 15 vehículos de los cuales 11 de ellos contaban con reportes de robo.

Las acciones implementadas por personal de la Agencia Estatal de Investigación, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública Estatal en calles, colonias y brechas de la cabecera municipal de Moris, permitió el aseguramiento.

El informe policial señala que se aseguró lo siguiente:

1. Vehículo marca Honda, línea HR-V, tipo SUV, modelo 2019, sin placas de circulación, color rojo, el cual cuenta con reporte de robo en Estados Unidos.

2. Vehículo marca Ford, línea FX2, tipo pick-up 4 puertas, modelo 2006, sin placas de circulación, color negro el cual cuenta con reporte de robo en el estado de Nuevo León.

3. Vehículo marca Dodge, línea Durango, tipo SUV, modelo 2011, sin placas de circulación, color negro, el cual cuenta con reporte de robo en el 25 de febrero del 2023 en Chihuahua.

4. Vehículo marca Volkswagen, línea Jetta, modelo 2009, con placas de circulación del estado de Chihuahua, color gris, el cual cuenta con reporte de robo en el estado de Chihuahua el 2 de abril del 2024.

5. Motocicleta marca Italika, modelo 2019, sin placas de circulación, color rojo, la cual cuenta con reporte de robo en el estado de Sonora, con fecha 07 de septiembre del 2021.

6. Vehículo marca Jeep, modelo 2001, sin placas de circulación, color gris, el cual cuenta con reporte de robo en EUA.

7. Vehículo marca Jeep, línea Patriot, modelo 2008, sin placas de circulación, color gris, el cual cuenta con reporte de robo en el estado de Chihuahua, con fecha 03 de enero del 2019.

8. Vehículo marca Chevrolet, tipo pick-up, línea Cheyenne, modelo 2016, sin placas de circulación, color gris, el cual cuenta con reporte de robo en el estado de Sonora, con fecha 19 de noviembre de 2022.

9. Vehículo tipo sedán, marca Nissan, línea Versa, modelo 2020, color gris, sin placas de circulación, el cual cuenta con reporte de robo en el estado de Sonora, con fecha 12 de enero del 2023.

10. Vehículo tipo pick-up, marca Toyota, modelo 2018, color blanco, el cual cuenta con reporte de robo en el estado de Sonora, con fecha 06 de febrero del 2024.

11. Vehículo marca Ford, línea F150, modelo 2019, sin placas de circulación, color verde (pixeleado), clonado tipo militar el cual cuenta con reporte de robo en EUA.

12. Vehículo marca Mazda, SUV, modelo 2018, sin placas de circulación, color blanco, el cual presenta alteración en la serie.

13. Vehículo marca Chevrolet, tipo pick-up, modelo 2007, sin placas de circulación, color rojo, serie el cual presenta alteración en la serie.

14. Vehículo marca Ford, pick-up, línea Tritón F-150, modelo 2002, sin placas de circulación, color blanco, el cual presenta alteración en la serie.

15. Vehículo marca Volkswagen, sedán, línea Golf, modelo 2011, sin placas de circulación, color verde, el cual presenta alteración en la serie.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en la investigación y persecución de delitos de manera coordinada con otras corporaciones e instituciones de Gobierno y mantener la seguridad de la población.