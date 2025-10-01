Aseguran agentes de inteligencia de la DSPM a pareja de «caniqueros» en centro comercial

Dos jóvenes fueron detenidos por policías de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, DSPM, luego de atender un reporte en su contra por promover juegos de azar en lugares no autorizados y posible fraude a ciudadanos.

La detención se dio en el estacionamiento de una tienda ubicada en la avenida Antonio de Montes y Ortiz Mena donde tenían instalada una carpa con diversos artículos electrónicos y electrodomésticos que ofrecían a los visitantes participando en el juego que consiste en lanzar varias canicas sobre un tablero con orificios para generar puntos que se intercambian por los atractivos premios, pero realmente está diseñado para ganar los de escaso valor.

En ese sentido se detuvo a Cesar P. M., de 20 y Alonso E. C., de 25, quienes fueron presentados ante el juez cívico en turno de la comandancia Norte para determinar su situación legalnybante la posibilidad de que surgieran denuncias en su contra por parte de alguna víctima.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad correspondiente quien determine en su momento la responsabilidad de las personas mencionadas en él.