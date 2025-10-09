Aseguran 6 armas y 195 cartuchos durante cateo en Juárez

En seguimiento a una carpeta de investigación por delitos contra la salud y como resultado del trabajo de inteligencia que se realiza como parte de las acciones de combate al narcomenudeo, la tarde del miércoles se cumplimentó una orden de cateo en domicilio del fraccionamiento Torres del Sur en Ciudad Juárez, en el que se logró el aseguramiento de armas y cartuchos.

El mandato judicial otorgado por el Juez conocedor de la causa penal, se ejecutó en el numeral 1815 de la calle Acacoyagua, por parte del Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), con la colaboración de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y del Ejército Mexicano.

En la escena se aseguró lo siguiente:

– 01 arma larga, color negro, calibre .223.

– 05 armas cortas, color negro, calibre 9 mm, cada una con su respectivo cargador.

– 01 cargador metálico calibre 9mm.

– 01 cargador metálico.

– 195 cartuchos calibre .380.

La evidencia fue debidamente embalada y asegurada para su análisis posterior, y quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con las indagatorias.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de combatir delitos de alto impacto que afectan la seguridad y bienestar de la población.