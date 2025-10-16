Aseguran 4 vehículos tras reporte de disparos en Guachochi

• Aseguraron cuatro vehículos, dos con daños por el fuego y los cuatro con impactos de bala

Corporaciones de seguridad que integran las Bases de Operación Interinstitucional (BOI), desplegaron un operativo en atención a un reporte sobre detonaciones de arma de fuego, en hechos ocurridos a temprana hora de este jueves 16 de octubre en el municipio de Guachochi.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en conjunto con elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, se trasladaron al lugar conocido como La Virgen, a la altura del kilómetro 01 de la carretera que conduce de Guachochi hacia el municipio de Parral, en donde localizaron dos vehículos con severos daños por el fuego.

Se trata de una camioneta marca GMC, línea Escalade y una pick up marca Ford línea Lobo, modelo aproximado 2003.

En el mismo lugar, ubicaron y aseguraron una camioneta de la marca Chevrolet, línea Tahoe, modelo 2002, color guinda, así como una vagoneta de la marca Mercury, línea Villager, modelo 1997, color azul, con impactos de proyectil de arma de fuego, y diversos casquillos percutidos.

El Ministerio Público de Guachochi se hará cargo de las investigaciones correspondientes.

Mientras tanto, las corporaciones mantienen el despliegue operativo a fin de ubicar a los probables responsables, así como brindar seguridad a la población.