Aseguran 12 vehículos en Ejido Nuevo Lajas del municipio de Buenaventura

Mediante orden de cateo, emitida bajo la causa penal 76/2025, librada por un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y Galeana, las autoridades que integran las Células de Operación Interinstitucional (BOI), aseguraron 12 vehículos en una bodega del Ejido Nuevo Lajas, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.

En el operativo participó personal de la Agencia Estatal de Investigación, de la Unidad de Robo de Vehículos; de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en compañía del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de la Unidad de Delitos Diversos, así como un perito forense, de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste.

Se realizó la intervención en una bodega elaborada con bloques de cemento, con portón blanco y techo de lámina, en dónde se aseguró lo siguiente:

1. Pick up marca Ford línea F-250, color gris, modelo 2019, sin placas, con reporte en el extranjero.

2. Vehículo desmantelado tipo camioneta, marca Nissan, línea Armada, modelo 2015, de color blanco, sin placas de identificación, con reporte en el extranjero.

3. Tracto-camión marca Kenworth, línea T-680, modelo 2023, color blanco, sin placas, con reporte en el extranjero.

4. Pick up marca GMC, línea Sierra, color guinda, modelo 2022, sin placas, con reporte de robo en el extranjero.

5. Pick up marca Ford, línea F-250, modelo 2021, color gris, sin placas, con reporte en el extranjero.

6. Pick up marca Ford, línea F-350, modelo 2015, color negro, sin placas, con reporte de robo en el extranjero.

7. Camioneta marca Nissan, línea Pathfinder, modelo 2015, con placas fronterizas del estado de Chihuahua, con reporte de robo en el Sistema Silver.

8. Pick up Chevrolet, línea Silverado, modelo 2019, color blanco, sin placas. Sin novedad al momento.

9. Pick up Chevrolet, línea Silverado Z71, modelo 2022, color negro, sin placas, con reporte de robo en el extranjero.

10. Camioneta marca Dodge, línea Durango color gris, modelo 2008, sin placas, sin novedad al momento.

11. Vehículo tipo Sedan marca Chevrolet, línea Malibú, modelo 2017, color plata, con placas fronterizas del estado de Chihuahua, con reporte de robo en el Sistema Silver.

12. Pick up marca RAM, línea 1500, modelo 2021 color rojo, sin placas con reporte de robo en el Sistema Silver

Además:

• 03 cartuchos con la leyenda 7.62×39 AR

• 04 cartuchos con l leyenda 7.62×39 AR.

• 15 Tres chalecos tácticos, dos de los con la leyenda NCDJ.

• 97 cartuchos útiles con la leyenda 7.62 N

• 08 cartuchos con la leyenda .223

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones se refrenda la colaboración interinstitucional para combatir los delitos y mantener la tranquilidad y la seguridad de las y los chihuahuenses.