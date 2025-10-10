Asegura SSPE armamento y equipo táctico en operativo especial en Ojinaga

Durante un operativo especial realizado este jueves en la zona del Oasis, municipio de Ojinaga, instruido por el secretario de seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, se aseguró armamento, cartuchos útiles e indumentaria táctica.

Lo que forma parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y prevenir la comisión de delitos en la región.

El despliegue se realizó en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante recorridos pedestres encabezados por elementos y apoyo de aeronaves no tripuladas de la policía estatal.

Durante la inspección en la zona, se logró ubicar entre la maleza armas largas, cargadores y equipo táctico.

El material asegurado incluye nueve armas largas, 36 cargadores, 1,114 cartuchos útiles de diversos calibres, 4 chalecos tácticos con placa balística y 17 poncha llantas, los cuales fueron trasladados a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Chihuahua para su puesta a disposición, conforme a los protocolos establecidos.