Asegura SSPE armamento y equipo táctico en operativo especial en Ojinaga

Durante un operativo especial realizado este jueves en la zona del Oasis, municipio de Ojinaga, instruido por el secretario de seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, se aseguró armamento, cartuchos útiles e indumentaria táctica.

Lo que forma parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y prevenir la comisión de delitos en la región.

El despliegue se realizó en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante recorridos pedestres encabezados por elementos y apoyo de aeronaves no tripuladas de la policía estatal.

Durante la inspección en la zona, se logró ubicar entre la maleza armas largas, cargadores y equipo táctico.

El material asegurado incluye nueve armas largas, 36 cargadores, 1,114 cartuchos útiles de diversos calibres, 4 chalecos tácticos con placa balística y 17 poncha llantas, los cuales fueron trasladados a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Chihuahua para su puesta a disposición, conforme a los protocolos establecidos.

octubre 10, 2025 12:12 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua