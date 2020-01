Asegura GN armas en la carretera a Juárez

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron ayer tres armas largas en la carretera a Ciudad Juárez, además de que ubicaron a una pick up con placas de Texas donde se transportaban dichos fusiles.

El decomiso se realizó a la altura del kilometro 340, en el tramo Juárez-Villa Ahumada, donde los agentes de División de Caminos de la Guardia Nacional tuvieron a la vista una pick up color blanca a la que realizaron una revisión.

La armas encontradas en un un compartimiento oculto dentro de una pick up Chevrolet Silverado fueron:

1.-Arma larga, color negra, con la leyenda Modelo 995, HI-Point fire arms By Bee Miller Inc, Mansfield, Oh, Cal 9mm x19

2.-Arma larga , color negro con café , con las leyendas Micro Draco, cal 7.62x39mm, Romarm/Cugir, Made in Romania ,Cai, Georgia, VT.

3.-Arma larga , color negro con café , con las leyendas Micro Draco, cal 7.62x39mm, Romarm/Cugir, Made in Romania ,Cai, Georgia, VT

El conductor de dicha unidad fue detenido y puesto a disposición de del Ministerio Público Federal.