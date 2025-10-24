Asegura Fiscalía a bebé de 2 meses para reintegrarlo al cuidado de su abuela

• La mamá no cumple las condiciones necesarias para su custodia y se lo llevó sin autorización a Ciudad Juárez

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, aseguró a un bebé de iniciales A.R.M, de 2 meses de edad, en Ciudad Juárez.

El bebé está bajo la guarda y custodia de su abuela, Octaviana M. N., de 36 años de edad, debido que la madre, Flor Elena M. N., de 22 años de edad, tienen una incapacidad intelectual, no obstante, el 13 de octubre del año en curso se llevó al bebé sin autorización a la ciudad fronteriza.

Preocupada por la integridad del bebé, la abuela interpuso la denuncia ante esta representación social.

La agente del Ministerio Público encargada del caso, realizó una serie de indagatorias que llevaron a la ubicación del menor en la referida ciudad, hasta donde se trasladó para asegurar al bebé y reintegrarlo al cuidado de la abuela.

Cabe señalar que, atendiendo al principio de unidad familiar, al interés superior de la niñez, al derecho de las personas con discapacidad a la vida en comunidad, a los derechos de las personas indígenas y al enfoque intercultural, se estima procedente determinar que la madre y el hijo sean reunificados.

Por ello, se realizan las gestiones conducentes para que a la mujer le sea proporcionado el acompañamiento y apoyos necesarios, a fin de garantizar su protección integral y, por ende, la del bebé.