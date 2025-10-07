Asegura Célula BOI armas de fuego en Guadalupe y Calvo

En seguimiento a las estrategias de seguridad implementadas en la región sur de la entidad, este martes 07 de octubre las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) desplegadas en el municipio de Guadalupe y Calvo, aseguraron dos armas de fuego y diversos objetos de interés criminalístico.

La intervención de las autoridades contó con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Personal militar del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Durante el recorrido que efectuaban para la disuasión de los delitos, localizaron en un lugar despoblado: 01 fusil marca Smith&Wesson, calibre .223; 01 fusil sin marca, calibre 7.62×39, ambos abastecidos con 30 cartuchos; 01 porta cargadores de color negro y una camisola táctica, con patrones de camuflaje en color verde.

Las armas de fuego y demás objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes, así como las pruebas periciales para determinar si están vinculadas con algún hecho delictivo.

Con la permanecía y presencia de dichos operativos, se asegura la tranquilidad de los ciudadanos con la pronta actuación de los elementos policiacos resguardando la región.