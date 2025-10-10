Asegura arma de fuego y equipo táctico en Guadalupe y Calvo

• También ubicaron y destruyeron parapetos de piedra

En seguimiento a los trabajos de seguridad implementados en el municipio de Guadalupe y Calvo, autoridades que integran las Bases de Operación Interinstitucional, aseguraron diversos objetos de interés criminalistico en el lugar conocido como Las Antenas.

La intervención se realizó ayer jueves, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en conjunto con personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, desplegaron un operativo de reconocimiento y disuasión de los delitos.

Tras una inspección pedestre, los efectivos encontraron un fusil calibre 7.62×39, dos conjuntos de ropa táctica con patrones de camuflaje verde tipo militar y dos camisolas pixeladas, así como un chaleco porta placas de color negro.

Asimismo, en el perímetro, ubicaron y destruyeron diversos parapetos hechos con piedras apiladas, presuntamente utilizados por civiles armados para resguardarse.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes.

En tanto, las autoridades mantienen el despliegue operativo a fin de brindar seguridad a la población.