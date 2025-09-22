Asegura AEI cabezas de ganado robadas en Casas Grandes

Derivado del seguimiento a una carpeta de investigación por el delito de robo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, realizaron el aseguramiento de cabezas de ganado vacuno.

La acción policial se registró la tarde de este lunes, en un terreno del municipio de Casas Grandes, en donde se logró ubicar las dos cabezas, mismas que fueron aseguradas.

El Agente del Ministerio Público Correspondiente, se encargará de dar seguimiento a las indagatorias para ubicar al o los responsables de este delito.