Asegura AEI arma de fuego y droga en Balleza

Derivado de las acciones de seguridad implementadas en la región sur de la entidad, este jueves 02 de octubre, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) hallaron un rifle calibre .22 y una bolsa de plástico que contenía 100 gramos de mariguana, en un camino del municipio de Balleza.

Los agentes realizaban recorridos para la disuasión de los delitos y al pasar por el camino de terracería que conduce del lugar conocido como Valle de Olivos a Valle del Rosario, vieron una camisola con diseño de camuflaje y al realizaron una inspección minuciosa encontraron el arma de fuego y la bolsa que contenía el enervante.

Dichos objetos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes en las que se analizará el arma de fuego con pruebas balísticas para determinar si se encuentra vinculada con algún hecho delictivo.

Con la permanecía y presencia de este tipo de operativos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía con la pronta actuación de los elementos policiacos resguardando la región.