Asaltan farmacia Guadalajara en la colonia Infonavit Nacional; policía implementa operativo de búsqueda

La tarde de este jueves, un sujeto armado con un cuchillo asaltó una sucursal de Farmacias Guadalajara ubicada en el cruce de las calles Río de Janeiro y Carbonel, en la colonia Infonavit Nacional, al sur de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte preliminar, el individuo ingresó al establecimiento y, tras amenazar a las empleadas con el arma blanca, las despojó del dinero de las ventas del día. Hasta el momento no se ha determinado el monto exacto de lo robado, ya que el personal se encontraba realizando el corte de caja al momento del atraco.

El asaltante huyó a pie con rumbo desconocido, por lo que elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores con apoyo de varias unidades, sin que hasta ahora se reporte su localización.

Las autoridades recabaron testimonios y revisarán las cámaras de seguridad del negocio y del sector para tratar de identificar al responsable. No se registraron personas lesionadas durante el incidente.