Asaltan B Hermanos en la colonia Alamedas; se llevan 18 celulares

Un hombre llevó a cabo un asalto a mano armadaen las instalaciones de la tienda B Hermanos en donde se llevó más de 18 celulares, esto al norte de la ciudad.

Al número de emergencia se reportó que la tienda ubicada sobre la avenida Dostoyevski casi cruce con la avenida Sosasa Vera en la colonia Alamedas un hombre increso y con pistola en mano amagó a los encargados logrando llevarse 18 celulares para luego huir con rumbo desconocido.

Agentes de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar y levantar el reporte, también arribaron agentes ministeriales para recabar información.

Cabe destacar que se encuentran dando un rondin por calles y colonias aledañas para ver si logran dar con el presunto asaltante.