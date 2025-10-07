Arriban a la capital tres policías estatales emboscados en Moris

Poco antes de las 14:00 horas de este martes, arribaron en el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal los tres policías emboscados en el municipio de Moris.

Se trataó de los tres agentes estatales lesionados que fueron emboscados en Moris, informaron las autoridades, bajando de la ambulancia área a dos hombres y una mujer de Ocampo. Los uniformados llegaron al Centro de Convenciones para de ahí escoltarlos en ambulancia hasta el hospital.

La mujer policía presenta impactos de bala de grueso calibre y los agentes con fracturas. En lugar se quedaron cuatro lesionados más en espera de traslado.