Arrestan en operativo conjunto a hombre con narcóticos y 2 armas de fuego

Este jueves 23 de octubre fue detenido en flagrancia, por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, quien dijo llamarse Jaime Abel E. H., de 36 años de edad, en la colonia Saucito de la ciudad de Chihuahua.

En un operativo conjunto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), arrestaron a la mencionada persona, a quien le fue asegurado lo siguiente:

Un arma de fuego tipo pistola, de color negro, con la leyenda “RUGER 380”, con un cargador metálico de color negro, abastecido con 8 cartuchos útiles .380mm

Un arma de fuego tipo pistola de color marrón, calibre .9mm, con la leyenda “Glock 19 Austria 9×19”, con un cargador de plástico de color marrón, abastecido con 16 cartuchos útiles .9mm.

Una bolsa transparente, que contenía una hierba verde, seca y olorosa, con las características propias del narcótico conocido como mariguana, con un peso aproximado de 112 gramos.

Un vehículo de la marca Mazda, línea CX-3 de color gris, sin reporte de robo al momento de la consulta.

La persona detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente, se garantiza la atención y las acciones de prevención de la ciudadanía, ya que, gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).