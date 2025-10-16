Arrestan AEI y DSPM a hombre en posesión de narcóticos y armas de fuego

El operativo conjunto logró la captura en el kilómetro 15 de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), detuvieron en flagrancia, por el delito de posesión de narcóticos y portación de arma de fuego, a quien dijo llamarse Jesús Antonio Á. S., de 50 años de edad.

El arresto fue hecho en un operativo conjunto realizado la tarde de este jueves 16 de octubre, en el kilómetro 15 de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc.

A Jesús Antonio Á. S. le fue asegurado lo siguiente:

Un vehículo de la marca Chevrolrt línea Equinox modelo 2005, de color azul.

Un arma de fuego corta, en color negro con gris, con la leyenda Smith & Wesson Springfield, calibre .40, junto con un cargador metálico abastecido con tres cartuchos.

Un arma de fuego tipo escuadra, de color negro con la leyenda Hi/Point Fire Arms modelo CF380, de calibre .380, con un cargador metálico desabastecido.

Una bolsa transparente que contenía una hierba verde, seca y olorosa, con las características de la marihuana, con un peso de 41 gramos.

Una bolsa transparente tipo ziploc, que contenía una hierba verde, seca y olorosa, con las características propias de la marihuana, con un peso de 63 gramos.

El detenido y lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, para continuar las indagatorias de los hechos delictivos antes descritos.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).