Arrestan a sujeto por delincuencia organizada en tráfico de personas

El personal del Grupo Especial de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con personal del Ministerio Público, llevó a cabo la detención de un sujeto identificado como Manuel Armando M. V., quien contaba con una orden de aprehensión vigente, por el delito de delincuencia organizada en tráfico de personas.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado 23 de octubre, cuando los detectives en el desarrollo de sus labores de localización y rastreo, avistaron un vehículo en circulación sobre el bulevar Bernardo Norzagaray, el cual coincidía con las características de uno utilizado por el generador de violencia.

Tras darle alcance, los agentes realizaron la intervención correspondiente y una vez identificado procedieron a efectuar su arresto formal, para posteriormente ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención fue posible gracias a los trabajos de investigación y a la colaboración con los equipos de analistas tácticos, quienes determinaron las trazabilidades necesarias para complementar las acciones de los detectives.

Estas acciones son resultado del trabajo firme en el combate a la delincuencia, impulsado por el titular de la Policía del Estado, Gilberto Loya Chávez, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.