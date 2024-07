Arresta SSPE a 6 con armas de fuego en Aquiles Serdán

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Fuerza Especial SWAT, detuvo el pasado 26 de julio a 6 personas en el Municipio de Aquiles Serdán, por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes de la SSPE, a través de los recorridos de vigilancia detectaron en un costado del tramo carretero del municipio a un grupo de personas, quienes en dos vehículos tipo pickup adoptaron una actitud evasiva y nerviosa ante la presencia policial.

Al acercarse los agentes, las 6 personas se identificaron como José Hasem L. C., Manuel Ramón T. G., Christian Jesús A. R., Jaime C. J., Sergio Geovanni B. C. y Elsie Yadira P. H., quienes portaban 2 armas de fuego, una pistola Glock .40 mm, así como una pistola Ruger 9mm, ambas con sus respectivos cargadores abastecidos con un total de 23 cartuchos útiles, razón por la que fueron detenidos.

También, se les aseguraron ambos vehículos, una Toyota Tundra 2006, así como una Chevrolet Silverado 2017, así como las armas de fuego y los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para dar continuidad con las indagatorias correspondientes.

Estas acciones reafirman el compromiso de la SSPE con el bienestar y la paz de la ciudadanía, en atención al modelo de seguridad Centinela.