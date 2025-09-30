Arresta Célula BOI a masculino por posesión de narcóticos y arma de fuego en Chihuahua

El operativo conjunto entre AEI, SSPE, GN y DSPM se realizó en la colonia Ignacio Rodríguez

Como resultado de la intervención policial a cargo de la Célula BOI (Bases de Operación Interinstitucional) Sector Villa, se detuvo en flagrancia a una persona de nombre Jesús José C. G., por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, en la colonia Ignacio Rodríguez de la ciudad de Chihuahua.

En el operativo conjunto participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Guardia Nacional (GN), y Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Al detenido de 35 años de edad, le aseguraron bolsas de plástico y envoltorios que contenían una sustancia cristalina y granulosa con las características propias del cristal con un peso total de 32 gramos.

También, un arma de fuego tipo revolver, color cromado y con una empuñadura de color negro que tenía la leyenda “Smith & Wesson .357 Magnum”.

Jesús José C. G., junto con el narcótico y el arma, fue puesto a disposición de los agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).