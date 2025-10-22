Aprehenden Policías Investigadores a mujer acusada por abuso de confianza en Guachochi

Fue detenida en la ciudad de Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron mediante orden de aprehensión a una mujer de nombre Gladis Yaneth A. C., de 29 años de edad, quien aparece como probable responsable del delito de abuso de confianza, cometido en el municipio de Guachochi.

Las investigaciones ministeriales, establecen que el 15 de mayo de 2024, la víctima le prestó a ella y su pareja sentimental, quien ya falleció, una camioneta marca Chevrolet, línea Equinox, modelo 2012.

Asimismo, que, al fallecer su pareja, la víctima le solicitó a la imputada que le devolviera el automotor, pero Gladis Yaneth A.C. se ha negado a entregarlo o a pagar el valor del vehículo.

Los trabajos de investigación coordinados por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, permitieron localizar a la presunta responsable en la ciudad de Parral, en donde los Agentes le cumplimentaron el mandato judicial.

Tras su aprehensión, la acusada quedó a disposición del órgano jurisdiccional que la requirió para llevarla a la audiencia en donde esta representación social le formulará imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).