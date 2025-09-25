Apela Fiscalía semilibertad a secuestrador sentenciado, hermano de magistrada

• El Ministerio Público se opuso durante la resolución de primera instancia al señalar la peligrosidad del beneficiado y la naturaleza del delito

La Unidad de Segunda Instancia del Departamento Jurídico de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, presentó el pasado martes 23 de septiembre, una apelación en contra de la resolución del Tribunal de Ejecución de Penas y Medidas, que concedió el beneficio de semilibertad al sentenciado Edgar Herman E. V., por el delito de secuestro.

Durante la audiencia de apelación, el agente del Ministerio Público encargado del caso, se opuso a la solicitud presentada por la defensa en los términos de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Chihuahua, para que su defendido purgara la pena de prisión en condiciones de semilibertad.

La representación social razonó que se trata de un delito de alto impacto, además de la peligrosidad que el sentenciado representa para la sociedad, por lo que no se reunían las condiciones que la propia ley establece para conceder dicho beneficio.

Además, se hizo hincapié en que no se tomaron en cuenta los argumentos previamente establecidos en el dictamen, en cuanto a oficios remitidos por la autoridad Penitenciaria, respecto a la evaluación del perfil psicológico del sentenciado.

La Causa de Ejecución a combatir en segunda instancia, es la 242/2021; mientras que la sentencia dictada fue de 37 años, la cual, inició a purgar en enero del 2020.

Cabe señalar que en sentenciado es hermano de la magistrada Nancy Escárcega Valenzuela, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial.