Aparatoso choque entre camión urbano y automóvil en la avenida Tecnológico deja un lesionado

La tarde de este sábado se registró un aparatoso accidente sobre la avenida Tecnológico, frente a una tienda Bodega Aurrerá, cuando un vehículo Nissan Versa y un camión de la ruta Riberas, con número económico 380, protagonizaron un fuerte choque.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos vehículos circulaban en sentido de norte a sur por dicha vialidad cuando, presuntamente, el conductor del camión cerró el paso al automóvil, provocando que este se impactara violentamente contra la base de concreto de una luminaria.

El joven conductor del Nissan Versa resultó con lesiones en la cabeza y diversas heridas, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital.

Pasajeros del camión urbano manifestaron que algunos presentaban golpes leves a causa del impacto. Debido al derrape que sufrió, la unidad del transporte público quedó atravesada en sentido contrario a la circulación.

Elementos de la Policía Vial, del Cuerpo de Bomberos y socorristas acudieron al lugar para realizar las labores de auxilio y controlar la circulación, que se vio afectada por varios minutos.