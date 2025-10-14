Aparatoso choque con volcadura provoca caos vial en la Pacheco

La tarde de este martes se registró un aparatoso accidente sobre la avenida Pacheco, a la altura de la calle Pablo Meoqui, que derivó en una volcadura y posteriormente en una carambola, dejando como saldo dos personas lesionadas y severo congestionamiento vial en ambos sentidos de la circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Chevrolet Beat color blanco con placas del Distrito Federal circulaba sobre la avenida Pacheco de sur a norte cuando perdió el control del volante, subió al camellón central e impactó la base de concreto de un poste, la cual derribó, terminando volcado sobre su costado izquierdo.

El vehículo continuó su trayectoria varios metros derrapando en los carriles contrarios, donde golpeó a un Honda Civic de color rojo y alcanzó a un motociclista que se encontraba detenido junto a la valla de la banqueta debido a una falla mecánica en su moto.

Tanto el conductor del Beat como el motociclista resultaron con lesiones leves, por lo que fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y del grupo URGE, sin requerir traslado hospitalario.

De manera simultánea, frente al lugar del accidente se registró otro percance tipo carambola, en el que un Nissan Sentra impactó por alcance a una camioneta Mazda CX-5, la cual a su vez golpeó a un Volkswagen Jetta. Este segundo choque solo dejó daños materiales.

Elementos de la Policía Vial se encargaron de abanderar el área y realizar el levantamiento correspondiente, mientras que las maniobras de retiro de los vehículos provocaron un severo caos vehicular sobre la avenida Pacheco en ambos sentidos.