Aparatoso choque con volcadura deja un lesionado en la Ortiz Mena

La noche de este miércoles se registró un fuerte accidente vial en el cruce de la avenida Ortiz Mena y calle Medicina, en la colonia Lomas Universidad, donde un vehículo terminó volcado sobre su costado izquierdo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Chevrolet Beat que circulaba sobre Ortiz Mena de sur a norte, intentó incorporarse a la lateral en los carriles de alta velocidad. Sin embargo, perdió el control, impactó contra el camellón central y posteriormente contra las barras de acero de protección de un negocio, lo que provocó que la unidad quedara volcada.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender al conductor, quien resultó con lesiones que no se consideraron de gravedad.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo de elaborar el reporte correspondiente y de controlar el tráfico en la zona, mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo accidentado.